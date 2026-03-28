بيراميدز يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي في كأس مصر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريبه اليوم السبت على ستاد الفرعى للدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وأرسل بيراميدز لـ إتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضى طلب تأجيل مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر ، المقرر إقامتها يوم 3 أبريل، بسبب ضيق الوقت بين عودة المنتخب من إسبانيا وموعد المباراة .

الموعد المقترح إقامة المباراة 15 أو 16 أو 17 أبريل .

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج

الجولة الأولى: راحة (باي).

الجولة الثانية: بيراميدز × المصري – السبت 11 أبريل 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر (6:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة الثالثة: بيراميدز × الزمالك – الخميس 23 أبريل 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر (9:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة الرابعة: الأهلي × بيراميدز – الإثنين 27 أبريل 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر (9:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي – الجمعة 1 مايو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر (6:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الثلاثاء 5 مايو 2026، الموعد سيُحدد لاحقًا.

الجولة السابعة: بيراميدز × سموحة – الجمعة 15 مايو 2026، الموعد سيُحدد لاحقًا.



