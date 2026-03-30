وكيل قندوسي: اللاعب لا يمانع اللعب لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري احمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا السابق، عن كواليس جديدة بشأن مستقبل اللاعب

وقال يحيى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لم نعقد اي جلسات مع جون ادوارد او مسؤولي الزمالك حتى هذه اللحظة.

واضاف: لو الزمالك نجح في حل أزمة إيقاف القيد واراد احمد قندوسي وارد ان يعود مرة أخرى للدوري المصري والانتقال للزمالك



وتابع: عقدنا جلسة مع ناديين ولكن دون حضوره، وقندوسي لاعب كبير والزمالك وبيراميدز فريقين كبار ، وجلسنا مع نادي جماهيري كبير

واكمل: نريد انتقال القندوسي إلى نادي جماهيري كبير يستطيع ان يدفع راتبه، وقندوسي لم يخسر شعبية الاهلي وخرج بدون اي أزمة مع الاهلي