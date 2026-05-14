هبة عوف: لا يوجد نص شرعي يحدد سن الحضانة وجميعها اجتهادات فقهاء

أكدت الدكتورة هبة عوف، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد نص شرعي يحدد سن الحضانة، وإنما هي اجتهادات فقهية تختلف باختلاف الزمن والواقع، موضحة أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم يحدد سنًا معينًا للحضانة.

وأضافت هبة عوف، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المشكلات الموجودة حاليًا لم تكن موجودة في الماضي، وأن الحديث الوحيد المتعلق بالحضانة هو: «إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَارًا، إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا، وَإِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا».

ولفتت إلى أن سن 15 عامًا المعمول به حاليًا في القانون كسن للحضانة يُعد سن التمييز، مشيرة إلى أن الطفل في الماضي كان أفضل بكثير من الطفل في الوقت الحالي، وأن الصبية في الماضي كانوا يحفظون القرآن في سن العاشرة، وكان منهم من يقود الجيش.