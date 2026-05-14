النائب عاطف المغاوري: أطالب بتشكيل مجلس أسرة في حالات الطلاق وتوحيد دعاوى ما بعد الانفصال





أكد النائب عاطف المغاوري، أنه يطالب بإنشاء “مجلس أسرة” يتولى التعامل مع الحالات المرتبطة بالطلاق، بما يضمن تنظيم الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الأسرية.

وقال عاطف المغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن من أبرز مزايا مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح هو توحيد دعاوى ما بعد الطلاق، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتبسيط الإجراءات أمام المحاكم، بدلًا من تشتتها بين جهات متعددة.

وانتقد النائب بعض الأوضاع الحالية المتعلقة برؤية الأطفال، معتبرًا أن تطبيقها في القانون القائم يتم “بشكل مهين” لأحد الأطراف، وهو ما يستدعي إعادة النظر لضمان معاملة أكثر إنسانية وعدالة داخل إطار قانوني منظم يحفظ مصلحة الأسرة.