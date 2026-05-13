غش الزوجة لزوجها في البكارة ليست سببا لفسخ عقد الزواج.. رئيس لجنة إعداد الأحوال الشخصية يكشف مفاجأة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن محكمة النقض و المحكمة الدستورية أكدتا أن غش الزوجة لزوجها في البكارة ليست سببا لفسخ عقد الزواج .



وقال عبد الرحمن محمد في تصريحات له على قناة " الحدث اليوم، :" البكارة ليست من شروط صحة عقد الزواج وبالتالي يكون عقد الزواج صحيحا ".



وتابع عبد الرحمن محمد :" المحكمة الدستورية استندت في قرارها إلى المذاهب الفقهية ".

وأكمل عبد الرحمن محمد :" في حال وجود حمل لا يحق للزوجة ان تقوم بفسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر".

ولفت عبد الرحمن محمد :" ملحق عقد الزواج يتفق فيه الزوج والزوجة على ما يشاؤون ويكتبوا فيه اللي هيتفقوا عليه عشان ميحصلش خلاف ويتم أخذ الملحق لإدارة التنفيذ للتصديق عليه".



