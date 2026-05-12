لقاء رعوي حول القانون الكنسي والأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك بملوي

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في لقائين منفصلين للكهنة، والمحامين، وذلك بمقر المطرانية.

القانون الكنسي والأحوال الشخصية

وفي كلمته، تحدث الأنبا باخوم حول "القانون الكنسي والأحوال الشخصية للمسيحيين"، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية الدينية، والأصالة ككنيسة كاثوليكية، وعدم قبول أي تغييرات تمس كرامة، ولاهوت السر المقدس.

كذلك، تضمن اللقاء جلسة لفتح باب الأسئلة، والمناقشات، وتبادل الخبرات.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا بشارة الشكر والتقدير إلى نيافة الأنبا باخوم، ثم ألقى مطران الإيبارشيّة بعض التوجيهات الرعوية للفترة القادمة.