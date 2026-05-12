وفد كهنة حلوان يشارك في سيمينار "الوقاية من الانتحار" بالكاتدرائية المرقسية

شارك وفد من مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، في فعاليات السيمينار الرابع حول "الوقاية من الانتحار"، والذي نظمته اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالمجمع المقدس.

دعم نفسي وروحي

حيث أقيم اللقاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نيافة الأنبا بافلي (مقرر اللجنة) ونيافة الأنبا أولوجيوس (مساعد مقرر اللجنة).

تضمن السيمينار ثلاث محاضرات تخصصية؛ حيث تناول الدكتور جون جمال الجوانب النفسية والتشخيصية، بينما ركز الدكتور مايكل النميس فوزي على تصحيح المفاهيم والمسؤولية المشتركة. واختتم المحاضرات نيافة الأنبا بافلي بتقديم رؤية روحية حول بناء الصلابة النفسية.

وشهد الختام حلقة نقاشية لتبادل الخبرات بين الآباء الكهنة حول آليات تقديم الدعم النفسي والروحي المتكامل بأسلوب علمي وواعٍ.