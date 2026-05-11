في مقابلة تليفزيونية بكرواتيا .. البابا تواضروس يؤكد أهمية الحوار بين الكنائس والطوائف

أجرت قناة نوڤا الكرواتية مقابلة مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في إطار زيارته الحالية لكرواتيا، وأذيع اللقاء في نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة.

عبر قداسة البابا خلال المقابلة عن سعادته بزياره كرواتيا ولا سيما أنها المرة الأولى التي يزورها.

وأشار إلى أنه في ظل تنامي عدد المصريين المسيحيين في كرواتيا كان من الضروري أن يتم تكوين كنيسة قبطية لرعايتهم.

وأوضح أن خروج المصريين بعيدًا عن نهر النيل كان أمرًا صعبًا نظرًا لارتباط المصريين بالأرض، وكان لابد من زيارتهم، سواء من الآباء الكهنة والأساقفة وقداسته، لرعايتهم.

بيت العائلة نموذج للحوار

وعلى صعيد العلاقة الحالية بين الكنيسة القبطية والكاثوليكية أشار قداسته إلى أننا في هذا العام بمرور ٥٣ عامًا على بداية العلاقة بين الكنيستين، وأضاف: "نحن اليوم متقاربون نحاول أن نفهم بعضنا البعض، ولقد فصل التاريخ بين الشرق و الغرب لقرون لذلك فإن اليوم ١٠ مايو يمثل تاريخ من المحبة والصداقة بين الكنيستين، نحن نحتفل بهذا التذكار كل سنة وقد أرسلت رسالة للأقباط في روما لكي تذاع ولكي تقدم لقداسه البابا هناك".

وعن الحوار بين الكنائس لمعالجة الانقسامات، قال قداسة البابا: “الحوار هو الوسيلة القوية لكي ما نفهم بعضنا البعض ونحن نقيم حوارات كثيره سواء مع الطوائف المسيحية في أنحاء العالم، الكثير من الكنائس في دول عديدة، وفي مصر يوجد لنا نوع من الحوار في مؤسسة تجمع بين المسلمين والمسيحيين تسمى بيت العائلة”.