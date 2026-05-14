جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 من جنوده بمفخخة لحزب الله في رأس الناقورة

أعلن حزب الله اللبناني قصف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة دير سريان جنوبي لبنان بالصواريخ وقذائف المدفعية.

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط 3 إصابات، بينها اثنتان بجروح خطيرة، إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على موقع للمركبات في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وبينت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة.

كما أطلق جيش الاحتلال صاروخا نحو مسيرة قادمة من لبنان باتجاه مسغاف عام وأخرى بالجليل الأعلى.