ذكرى النكبة الـ78.. دعوات دولية لوقف حرب الإبادة وحماية الحقوق الفلسطينية

أصدرت جامعة الدول العربية بيانا أكدت فيه أن الخامس عشر من مايو 2026 يمثل محطة أليمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، باعتباره اليوم الذي شهد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 وما تبعه من عمليات تهجير وتدمير واسعة بحق الفلسطينيين.

وأوضح البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، أن النكبة أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية، إلى جانب تهجير وتشريد ما يزيد على 957 ألف فلسطيني من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني

وأكدت الجامعة العربية، أن ذكرى النكبة هذا العام تأتي في ظل استمرار ما وصفته بحرب الإبادة الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يشمل الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار البيان إلى مواصلة إسرائيل تنفيذ سياسات الضم والاستيطان والتهجير القسري وتهويد مدينة القدس، فضلًا عن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من جيش الاحتلال، معتبرًا أن تلك الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما شددت الأمانة العامة للجامعة العربية على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.

وأكد البيان أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضمان تمويلها بعيدًا عن أي محاولات للتسييس أو الاستهداف، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والدائم والشامل وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.