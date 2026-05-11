الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا تواضروس: ارتباط المصريين بالنيل جعل الغربة تحديا.. والكنيسة تواصل رعاية أبنائها حول العالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة  المرقسية، أن ارتباط المصريين التاريخي بنهر النيل جعل فكرة الابتعاد عن الوطن أمرًا صعبًا بالنسبة للكثيرين، مشيرًا إلى أن خروج المصريين للعيش خارج بلادهم فرض على الكنيسة مسؤولية أكبر في متابعة أبنائها ورعايتهم روحيًا واجتماعيًا.

المصريين ارتبطوا بالأرض والنيل

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أجرتها قناة "نوڤا" الكرواتية مع قداسته، على هامش زيارته الحالية إلى كرواتيا، حيث أوضح أن المصريين ارتبطوا عبر آلاف السنين بالأرض والنيل، وهو ما جعل الهجرة والابتعاد عن الوطن تجربة مختلفة تحمل الكثير من التحديات الإنسانية والنفسية.

وأشار قداسته إلى أن تزايد أعداد المصريين المسيحيين في الخارج، ومن بينهم أبناء الكنيسة القبطية في كرواتيا، استلزم تأسيس كنائس قبطية لرعايتهم والحفاظ على ارتباطهم الروحي والكنسي، مؤكدًا أهمية الزيارات الرعوية التي يقوم بها الآباء الكهنة والأساقفة إلى جانب زياراته الشخصية لأبناء الكنيسة في مختلف دول العالم.

وتحدث البابا تواضروس عن أهمية الحوار والتقارب بين الكنائس، لافتًا إلى أن العلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، خاصة مع الاحتفال السنوي بيوم الصداقة بين الكنيستين في ١٠ مايو من كل عام.

كما شدد قداسته على أن الحوار يمثل الوسيلة الأقوى لفهم الآخر وتجاوز الانقسامات، سواء على مستوى الكنائس المسيحية أو داخل المجتمعات، مشيرًا إلى تجربة "بيت العائلة" في مصر كنموذج للحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحيين.

