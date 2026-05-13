الخارجية الإيرانية: خلل في نظام الملاحة سبب دخول عناصر من البحرية للمياه الكويتية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن دخولهم المياه الكويتية كان نتيجة “خلل في نظام الملاحة في قاربهم”، وذلك بعد إعلان الكويت أنها ألقت القبض على أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت الخارجية الإيرانية إن هؤلاء الأشخاص كانوا يؤدون مهامهم "في إطار دورية بحرية اعتيادية".

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أن "الادعاءات الواردة في تصريحات وزارتي الخارجية والداخلية في الكويت بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت لا أساس لها على الإطلاق ومرفوضة جملة وتفصيلاً".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد وصفت الحادث بأنه "عمل عدائي" و"اعتداء صارخ" على سيادة الكويت.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس أنها ألقت القبض على "أربعة متسللين تابعين للحرس الثوري" حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية، فإن المقبوض عليهم هم عقيدان ونقيب وملازم في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد "اعترفوا" بأن مهمتهم كانت "التسلل" إلى جزيرة بوبيان.