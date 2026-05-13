محافظ الإسكندرية: تأمين المحاصيل الاستراتيجية ركيزة أساسية للأمن الغذائي

أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في التنمية المستدامة والاعتماد على الإنتاج المحلي.

احتفالية حصاد القمح بالمحافظة

جاء ذلك على هامش فعاليات احتفالية حصاد القمح بالمحافظة، والتي تقام تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة، وذلك لمتابعة سير عمليات توريد المحصول لصوامع المحافظة ضمن موسم الحصاد لعام ٢٠٢٦، ​في أجواء مبهجة تعكس قيمة الإنتاج الزراعي الاستراتيجي.

تعزيز منظومة الأمن الغذائي المصري

​وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة المزارعين فرحة الحصاد، مؤكداً أن القمح يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في منظومة الأمن الغذائي المصري. وتابع سيادته خلال جولته الميدانية أعمال الجمع، كما تفقد آليات فحص العينات لضمان جودة المحصول المورد وفقاً لأعلى معايير النقاوة.

​وثمن المهندس أيمن عطية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا الموسم، مشدداً على ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين في نقاط الاستلام والصوامع، وتوفير كافة الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

​​جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان، ولفيف من القيادات التنفيذية بمديريتي الزراعة والتموين، والجهات المعنية بمنظومة التوريد.

جدير بالذكر، أن موسم توريد القمح المحلي لهذا العام انطلق في منتصف أبريل ويستمر لمدة ٤ أشهر، وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح المنظومة؛ حيث تم تحديد سعر توريد الإردب بـ ٢٥٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ ، و ٢٤٥٠ جنيهاً لدرجة نقاوة ٢٣ ، و٢٤٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٢.٥ ، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة بحد أقصى.

​وتتم عمليات الاستلام من خلال لجان خماسية متخصصة تضم ممثلين عن مديريتي التموين والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجمعية القبانية، والجهة المسوقة؛ لضمان مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المعتمدة. وتستقبل الإسكندرية المحصول في عدة مواقع تخزينية مجهزة تشمل: (صومعة السلام بالعامرية، صومعة كينج مريوط، بنكر جنوب القاهرة بالعامرية، وصومعة برج العرب)، وذلك لضمان تخزين "الذهب الأصفر" وفقاً لأحدث النظم التي تحافظ على سلامة وجودة المحصول.