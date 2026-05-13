قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات يونيه قبل إجازة عيد الأضحى
مقترحات برلمانية.. هل يتم إظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل واسترداد الأموال؟
وصول طائرة ترامب إلى الصين.. وتوقعات بضغط الرئيس الأمريكي على شي جين بينج بشان إيران
التنمية المحلية: تحديثات جديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية في الجية والسعديات وصيدا إلى 9 شهداء
ترامب يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية
تخوفات إسرائيلية من اختيار أمريكا لمصلحتها بالوصول لاتفاق مع إيران
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل
أسطول الصمود يعلن استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس
ريمونتادا الزمالك.. الحكاية التي تتكرر كلما سقط الأبيض خارج أرضه.. 15 عودة قارية صنعت شخصية البطل.. و7 ألقاب بدأت من الهزيمة
"الوزراء" يُوافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة
الوزراء يوافق على قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية| تفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تأمين المحاصيل الاستراتيجية ركيزة أساسية للأمن الغذائي

محافظ الإسكندرية يشهد موسم حصاد القمح
محافظ الإسكندرية يشهد موسم حصاد القمح
أحمد بسيوني

أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في التنمية المستدامة والاعتماد على الإنتاج المحلي.

احتفالية حصاد القمح بالمحافظة

جاء ذلك على هامش فعاليات احتفالية حصاد القمح بالمحافظة، والتي تقام تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة، وذلك لمتابعة سير عمليات توريد المحصول لصوامع المحافظة ضمن موسم الحصاد لعام ٢٠٢٦، ​في أجواء مبهجة تعكس قيمة الإنتاج الزراعي الاستراتيجي.

تعزيز منظومة الأمن الغذائي المصري

​وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة المزارعين فرحة الحصاد، مؤكداً أن القمح يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في منظومة الأمن الغذائي المصري. وتابع سيادته خلال جولته الميدانية أعمال  الجمع، كما تفقد آليات فحص العينات لضمان جودة المحصول المورد وفقاً لأعلى معايير النقاوة.

​وثمن المهندس أيمن عطية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا الموسم، مشدداً على ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين في نقاط الاستلام والصوامع، وتوفير كافة الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

​​جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان، ولفيف من القيادات التنفيذية بمديريتي الزراعة والتموين، والجهات المعنية بمنظومة التوريد.

جدير بالذكر، أن موسم توريد القمح المحلي لهذا العام انطلق في منتصف أبريل ويستمر لمدة ٤ أشهر، وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح المنظومة؛ حيث تم تحديد سعر توريد الإردب بـ ٢٥٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ ، و ٢٤٥٠ جنيهاً لدرجة نقاوة ٢٣ ، و٢٤٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٢.٥ ، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة بحد أقصى.

​وتتم عمليات الاستلام من خلال لجان خماسية متخصصة تضم ممثلين عن مديريتي التموين والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجمعية القبانية، والجهة المسوقة؛ لضمان مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المعتمدة. وتستقبل الإسكندرية المحصول في عدة مواقع تخزينية مجهزة تشمل: (صومعة السلام بالعامرية، صومعة كينج مريوط، بنكر جنوب القاهرة بالعامرية، وصومعة برج العرب)، وذلك لضمان تخزين "الذهب الأصفر" وفقاً لأحدث النظم التي تحافظ على سلامة وجودة المحصول.

الإسكندرية محافظ الاسكندرية الدولة المصرية الرئيس السيسي الرقعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

ترشيحاتنا

الاهلي

لاعب سوبر.. تحرك جديد داخل القلعة الحمراء لتدعيم مركز الظهير الأيسر

الأهلي

أسماء قوية ومفاجِئة على طاولة الأهلي لتدعيم مركز رأس الحربة

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

بالصور

فستان لامع.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فان ديزل يخطف الأضواء في مهرجان كان بفيلم السرعة والغضب

فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب

لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية تداعب الجمهور بمهرجان كان

لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد