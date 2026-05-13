الإمام الأكبر: الأزهر مستعد للتعاون مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الفكرية والثقافية والدينية

استقبل الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لنشر رسالة الأزهر الشريف.

التوعية بقضايا الأمة

وأكد الإمام الأكبر ضرورة اضطلاع الإعلام الهادف بدوره في التوعية بقضايا الأمة، وترسيخ الانتماء للوطن والاعتزاز به، مؤكدًا انفتاح الأزهر الشريف واستعداده الدائم للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والإعلامية؛ من أجل نشر قيم السلام والتعايش الإيجابي، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الفكرية والثقافية والدينية.

نشر صحيح الإسلام

من جهته، أكد السفير علاء يوسف سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به الإمام الأكبر من جهود كبيرة وملموسة في نشر صحيح الإسلام، وتفنيد الصور النمطية المغلوطة عن هذا الدين الحنيف.

مبادئ الإسلام السمحة

وأشار إلى أن جولات الإمام الأكبر الخارجية -وخاصة في أوروبا- لعبت دورًا مهمًّا في التعريف بمبادئ الإسلام السمحة، مؤكدًا استعداد الهيئة العامة للاستعلامات لتسخير إمكاناتها لخدمة دور الأزهر، ونشر رسالته السامية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز انتشار قيم الاعتدال والتسامح والأخوَّة الإنسانية.