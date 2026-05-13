إصابة علي ناصر خلال منافسات بطولة كأس العالم للساندا بالصين

تعرض علي ناصر لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو لإصابة قوية في القدم أثناء نزاله في كأس العالم للساندا والمقام في الصين خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري.

وتسببت هذه الإصابة في عدم استكمال علي ناصر منافسات بطولة كأس العالم ليبدأ رحلة العلاج فيما تواصل البعثة المصرية التركيز خلال المنافسات من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

كان علي ناصر لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو خاض فترة طويلة من التحضير والتدريبات الشاقة، وكان لديه إصرار كبير على تشريف منتخب مصر وتقديم أفضل ما لديه داخل البطولة، لكن الإصابة أدت إلى نهاية مشواره مبكرا في بطولة كأس العالم.

وتشارك مصر في منافسات كأس العالم الحادي عشر في الساندا ببعثة مكونة من 4 لاعبين ولاعبات وهم: الحسيني وهدان، أحمد عبد الحميد شلبي، علي ناصر أحمد، منة الله محمد حسن.

يترأس بعثة الفراعنة العميد كيلاني فاروق فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب الكابتن معتز راضي، الكابتن أشرف خطاب ويرافق البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة.

كان شريف مصطفى رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو قد سافر قبل البعثة إلى مدينة ماكاو وذلك بصفته مديرا للبطولة، حيث حرص على تقديم كامل الدعم والتحفيز لأبطال المنتخب الوطني قبل انطلاق المنافسات.