إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في اعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء والمواد الكاوية بالبحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين باقتحام منزله والتعدى على أسرته بالضرب وإصابته مُستخدمين "مادة حارقة" بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إتياى البارود من أحد المستشفيات باستقباله (الشاكى وزوجته وكريمتهما وكريمة الثانية" مصابين بحروق وجروح متفرقة") وبسؤالهم تضرروا من (5 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات باستخدام "مادة كاوية ، وسلاح أبيض" لوجود خلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.