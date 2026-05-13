انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ75

مازال انقطاع الإنترنت في إيران مستمرا حتى الآن ليبلغ 1776 ساعة ويدخل يومه الخامس والسبعين، بحسب منظمة "نت بلوكس- Netblocks"، التي تراقب حالة الإنترنت في العالم.

قالت المنظمة "أدت هذه الرقابة الرقمية إلى التربح وتقليل الأمن الرقمي" كما أنها "وفرت بيئة للفساد والاحتيال".

ودافعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الثلاثاء، عن استمرار قطع الإنترنت، ووعدت بأن يتحسن وضع الإنترنت بمجرد انتهاء ظروف الحرب.

وتقول منظمة نت بلوكس إن الوصول الحر إلى شبكة الإنترنت العالمية هو حق أساسي يدعم الحريات الأخرى، وإن حرمان الجمهور منه يحد بشدة من قدرتهم على تسجيل وتوثيق ومقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.

وقطعت السلطات في الجمهورية الإيرانية خدمة الإنترنت الدولية منذ 28 فبراير، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. كما تواجه المكالمات الهاتفية من وإلى خارج إيران انقطاعات أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يعتبر استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية جريمة في إيران، وتعمل السلطات على ملاحقة مستخدميه.