استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

استشهد طفل فلسطيني (16 عاماً) اليوم "الأربعاء"، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجليا شمال رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة 4 فلسطينين آخرين بالرصاص المطاطي، كما حدث هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.

وأشارت "وفا" إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل الفلسطينيين في القرى المذكورة، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهم.

ولفتت المصادر، إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

وأضافت، أن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

يأتي هذا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.