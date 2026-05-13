إيطاليا تعلن عزمها إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج العربي

أعلنت إيطاليا اليوم "الأربعاء" أنها سترسل سفينتَين حربيتَين على مقربة من الخليج، مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة.

وصرّح وزير الدفاع جويدو كروزيتّو أمام البرلمان بأن أيّ مهمّة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرّعين.

وأوضح كروزيتّو أن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل "هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرّة، والأفضل من ذلك سلام دائم".

وأشار إلى أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة سيستغرق أسابيع، مضيفا أن إيطاليا تقوم حاليا بـ"تموضع مسبق" لهذه السفن، أولا في شرق البحر المتوسط ثم في البحر الأحمر.

وقد أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية معها في 28 فبراير.

وأدى إغلاق هرمز إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والأسمدة وتعطُّل سلاسل الإمداد. واتهمت الولايات المتحدة إيران أيضاً بزرع ألغام في المضيق.