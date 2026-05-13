210 جنود.. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 150 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما حسّنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 70 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق البيان الروسي ؛ فقد أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسي صاروخ نبتون الموجه بعيد المدى، و572 طائرة مسيرة و3 قنابل جوية موجهة وقذيفتين من طراز "هيمارس" خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 310 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.