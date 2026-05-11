الدفاع الروسية : مقتل 920 جنديا أوكرانيا ردا على انتهاكات كييف على مختلف المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 920 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 85 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في إطار الرد على انتهاكات قوات كييف التي سجلت 23 ألفا و 802 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدئه.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قوات تجمع "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا، في هجمات جوابية على قوات كييف، كما كبد تجمع قوات "الغرب" قوات كييف خسائر بلغت أكثر من 90 عسكريا، فيما تمكن تجمع قوات "الجنوب"، من تكبيدهم خسائر تجاوزت 70 عسكريا أوكرانيا وست مركبات قتالية مدرعة، خلال صد ثلاث محاولات هجومية.

وأشار البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية صدت تسع هجمات لمجموعات اقتحام أوكرانية، وألحقت خسائر بكييف تجاوزت 305 عسكريين في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأوضح البيان أن تجمع قوات "الشرق" استهدف مواقع معادية ردًا على غارات جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 عسكريا".

وأضافت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا و17 مركبة خلال صده لهجمات أوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 85 طائرة مسيّرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشددت الوزارة على أن جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة تواصل التزامها التام بوقف إطلاق النار، وتلتزم البقاء في مواقعها التي حررتها سابقًا.