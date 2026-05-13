الكرملين يكشف شرط روسيا لوقف إطلاق في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا رسميا من الولايات المتحدة بشأن اختبارات الصاروخ العابر للقارات "سارمات".

وقال في بيان له: "بوتين أعطى تقديرا رفيعا لاختبارات صاروخ “سارمات”، واختبارات "سارمات" تمثل حدثا مهما لروسيا وأمنها لسنوات عديدة قادمة".

وأضاف: "روسيا تبلغ عن عمليات إطلاق الصواريخ مثل "سارمات" وفقا للممارسات الدولية الصارمة".

وتابع: “روسيا تتبادل المعلومات مع أوكرانيا عبر الولايات المتحدة كوسيط في الاتصالات المتعلقة بتسوية الصراع”.

وزاد: “قد يكون هناك العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية على أجندة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي ستكون مفيدة للشركات الروسية والأمريكية”.

وأكمل: “روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة بشكل مستمر بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا”.

ودعا بيسكوف الرئيس الأوكراني قائلا: “يتعين على زيلينسكي أن يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بمغادرة دونباس والمناطق الروسية لفتح ممر أمام محادثات السلام الشاملة”.

وواصل: “سيتحقق وقف إطلاق النار بالصراع الأوكراني في اللحظة التي سيخرج فيها زيلينسكي القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي الروسية. وستكون المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية صعبة للغاية حتما وتتضمن العديد من التفاصيل المهمة”.

وأتم: “روسيا تأمل أن يفتح الطريق أمام سلسلة كاملة من المشاريع عندما تتوقف الولايات المتحدة عن ربط تطوير التعاون بالتسوية الأوكرانية”.