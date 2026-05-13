اللحوم والدواجن.. مفاجأة للمواطنين قبل عيد الأضحى

البهى عمرو

يستعد الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك، والجميع يبحث عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وما هو المتوقع بخصوص أسعار الدواجن.

وأكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن أسعار اللحوم تأثرت عالمياً بارتفاع مدخلات الإنتاج والنقل والشحن والأعلاف بنسب كبيرة قد تتجاوز 300%، بينما تعمل الدولة على امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات، بحيث لا تتجاوز الزيادة النهائية في الأسعار نحو 25% مقارنة بالعام الماضي، مع توفير لحوم محلية ومستوردة ومبردة ومجمدة لتلبية احتياجات السوق.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع القومي للبتلو هو منع ذبح العجول الصغيرة أقل من 100 كيلوجرام، ورفعها إلى 400 كيلوجرام، بما يرفع نسبة التصافي من نحو 30 كيلوجراماً إلى نحو 250 كيلوجراماً للرأس الواحدة، أي ما يعادل نحو 7 إلى 8 أضعاف في كمية اللحوم الناتجة.

وقال سليمان، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج “كل الأبعاد”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن الدولة تستهدف السعر العادل، بحيث يحصل المربي أو المنتج على تغطية تكاليف الإنتاج والتشغيل مع هامش ربح بسيط يضمن استمرارية العمل، مشيراً إلى أن تكبد المربين الخسائر يضر بمنظومة الإنتاج، رغم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة بدأت منذ عدة أشهر الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، عبر قواعد بيانات دقيقة لحصر الإنتاج المحلي من اللحوم وتحديد الفجوة التي يتم تغطيتها بالاستيراد، سواء من الرؤوس الحية للذبح الفوري أو للتربية والتسمين، إضافة إلى اللحوم المبردة والمجمدة.

وأوضح أن الأسواق المحلية ستشهد توافر كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمستوردة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق تنوعًا في الأسعار يناسب مختلف الفئات، مؤكدًا أن المعروض يغطي جميع الأذواق والرغبات خلال موسم العيد.

وأشار إلى صدور توجيهات من وزير الزراعة ونائب الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى، مع إلغاء الإجازات للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، لضمان طرح أضاحٍ سليمة وصحية بالشوادر والمزارع على مستوى الجمهورية.

بخصوص أسعار الدواجن، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن الآن مستقرة، وأن الفترة المقبلة مع قرب عيد الأضحى المبارك، سيكون هناك انخفاضات في الأسعار بنسبة 10%، وأن هناك فائض في الدواجن بنسبة 200 مليون دجاجة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مباحث التموين تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كميات كبيرة من الدواجن النافقة، والتي قيل إنها من محافظة الجيزة، أثار حالة من الجدل.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدواجن النافقة يتم التخلص منها من خلال وحدات المخلفات، حيث تُستخدم في إنتاج البروتين السمكي، مؤكدًا أن هذه الدواجن لا تُطرح للمواطنين كما أُشيع، ولا يتم بيعها في الأسواق.

وأشار إلى أن لكل سلعة مدة صلاحية محددة، موضحا أن هياكل الدواجن لها صلاحية تصل إلى 3 أيام فقط، ولا يجوز تناولها بعد انتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أن بيع الدواجن الحية بهذه الطريقة العشوائية يتسبب في العديد من المشكلات، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتحمل أعباء كبيرة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح أن الدواجن آمنة بنسبة 100% إذا تم تداولها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يستطيعون التفرقة بين الدواجن السليمة وغير الآمنة، ولذلك فهو يؤيد تداول الدواجن المجمدة لأنها أفضل وأكثر أمانًا من الدواجن الحية.

وكشف أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المجمدة، مطالبًا بتطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدواجن الحية حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن التداول العشوائي للدواجن الحية يتسبب في أضرار ومشكلات صحية.

وتابع: «نحن الدولة الوحيدة التي لا تزال تبيع الدواجن بهذه الطريقة العشوائية»، موضحًا أنه منذ عام 2009 لا يتم إصدار تراخيص لمحال بيع الدواجن الحية، مطالبًا بمنع بيعها بشكل نهائي.

