الأردن يستضيف المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد العربي للتأمين 4 أكتوبر المقبل

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 المنبثق عن جامعة الدول العربية، يوم 4 أكتوبر القادم، وهو أحد أهم المؤتمرات الاقتصادية المتخصصة في المنطقة، وذلك بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه المتوقع أن يكون هذا الحدث الاقتصادي الأكبر من حيث حجم المشاركة الدولية وعدد الحضور، إذ يستقطب أكثر من 2000 مشارك من مختلف الدول العربية والدول الصديقة من قادة صناعة التأمين وكبار الاقتصاديين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين في أسواق التأمين العربية والإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الرعاية الملكية للمؤتمر، الذي يستمر 4 أيام، تؤكد أهمية هذا الحدث على المستوى الدولي، والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، وقطاع التأمين الأردني على مستوى المنطقة العربية، باعتباره قطاعاً رائداً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للحوار والتعاون الاقتصادي والاستثماري.