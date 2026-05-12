الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات

كشف الكرملين أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتم العمل على تعزيز قوات الردع في روسيا منذ سنوات.

وقال بوتين: إنشاء أنظمة صواريخ روسية متطورة لا مثيل لها في العالم.. وهناك إمكانية لتزويد صواريخ أوريشنيك برؤوس حربية نووية".

ومن جانبه قال قائد القوات الصاروخية الروسية، إن مهمة إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات اكتملت بنجاح وتم التأكد من صحة التصميمات.