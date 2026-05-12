وزير الصناعة: نشارك في منتدى قازان لتعزيز الشراكة الصناعية مع روسيا ودول العالم الإسلامي

توجه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى جمهورية تتارستان الروسية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026"، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2026 ، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.



زيارة تتارستان السابقة



وتأتي مشاركة الوزير في المنتدى على خلفية الزيارة المهمة التي قام بها رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان إلى مصر خلال شهر أبريل الماضي، والتي شهدت مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والثقافي والتعليمي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.



أهمية منتدى قازان



ويعد منتدى قازان أحد أهم المنصات الاقتصادية الدولية التي تجمع روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يشهد مشاركة واسعة من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والمالية والثقافية ومشاركة واسعة لرواد الأعمال، ويستهدف دعم التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل، إلى جانب مجالات التعليم والثقافة والسياحة.



لقاءات ثنائية مرتقبة



ومن المقرر أن يشارك وزير الصناعة في عدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الروس وممثلي المؤسسات الصناعية والشركات الكبرى، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعات الهندسية، والشاحنات والمعدات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب متابعة تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف تحويل الزخم السياسي القائم بين البلدين إلى مشروعات صناعية واستثمارية ملموسة، بما يدعم جهود التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.



جولات ميدانية صناعية



كما تتضمن الزيارة جولات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية والمجمعات التكنولوجية والمصانع الكبرى بجمهورية تتارستان، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الصناعية المصرية والروسية، واستكشاف فرص الشراكات الصناعية والاستثمارية الجديدة.