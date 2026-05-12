سعر الذهب في الكويت اليوم.. عيار 21 بـ40.6 دينار

شهد سعر الذهب في الكويت ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع حركة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 46.475 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 42.600 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 40.675 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 35.850 ديناركويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1445.6 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 325.3 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

سجلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4700 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.