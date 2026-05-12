الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

يعاود الارتفاع.. أسعار الذهب في الصاغة مستهل اليوم

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم في مصر ، بقيمة تتراوح بين 10 و20 جنيها في الجرام الواحد، ليسجل عيار 21  الآن الأكثر شيوعا 7010 جنيهات للبيع مقابل 6990 جنيها سعر إغلاق أمس الإثنين.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8010 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7945جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7010جنيهات.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6950 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010  جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5955 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4635 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.080 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.600 ألف جنيه.
سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249185 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247050 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وتراجع سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.97 جنيه مقابل 53.09 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4703 دولارات.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم.

وقالوا إن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

ابراهيم سعيد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

إعلان الفائزين بجائزة "عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

رشوان توفيق
شيفروليه
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
