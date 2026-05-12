قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: احترام سيادة الدول الأفريقية أساس أي تعاون مستقبلي
تقلل فرص المواهب.. فرج عامر يطالب بتقليص عدد الأجانب في الأندية المصرية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2026/2025
وزارة الحج والعمرة: منظومة متكاملة وخطط تشغيلية استثنائية لخدمة ضيوف الرحمن
قائد القوات البحرية يلتقى نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك
تحرك برلماني عاجل ضد نظام “الشريحة الموحدة” للعدادات الكودية في الكهرباء
قمة الابتكار في نيروبي.. السيسي وماكرون وروتو يرسمون خارطة طريق "أفريقيا إلى الأمام"
اليوم.. ثاني جلسات محاكمة طالبة وشقيقها المتهمين بقتل الطفلة مريم لسرقة هاتفها بالشرقية
انتهاء 351 مشروعاً نقاط إطفاء وأسواق حضارية بقرى حياة كريمة بتكلفة 1.6 مليار جنيه
تعثر مفاوضات انتقال عمر فايد إلى الأهلي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
الذهب يستقر خلال التداولات الآسيوية وسط ترقب للقمة الأمريكية الصينية
شمس البارودي عن اشتياقها لزوجها ونجلهما: يا من رحل.. إلى متى هذا البكاء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يستقر خلال التداولات الآسيوية وسط ترقب للقمة الأمريكية الصينية

الذهب
الذهب
أ ش أ

استقرت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، بانتظار القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,729.18 دولار للأوقية، في حين سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% لتصل إلى 4,738.00 دولار للأوقية، وذلك بعدما حقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 0.4% خلال تعاملات أمس الاثنين.

وتأتي حالة الترقب في الأسواق عقب تصريحات للرئيس الأمريكي وصف فيها الرد الإيراني على مقترح السلام المدعوم من واشنطن بأنه "عديم القيمة"، محذرا من أن وقف إطلاق النار بات "على وشك الانهيار" بعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة.

وفي المقابل، أكدت طهران استعداد قواتها المسلحة للرد بحزم على أي عمل عدواني، متمسكة بمطالبها المتعلقة برفع العقوبات وضمان سيادتها على مضيق هرمز.

وعلى صعيد تأثيرات سوق الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما حد بدوره من مكاسب الذهب، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس كأصل لا يدر عائدا.

وتتوجه الأنظار صوب بكين لمتابعة اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج، والذي من المتوقع أن يتطرق لملفات شائكة تشمل الأزمة الإيرانية وتوترات تايوان والتجارة الدولية وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي.

كما يترقب المتداولون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، للحصول على إشارات أوضح حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما زاد من الضغوط السعرية على الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 86.31 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى 2,098.76 دولار.

استقرت أسعار الذهب التداولات الآسيوية تطورات الأوضاع الجيوسياسية المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

تهريب الوقود

تهريب 61 ألف لتر.. الرقابة على تداول المنتجات البترولية تضبط مخالفات جديدة

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفاع جديد لأسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم

وزير البترول يبحث مع الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة سبل دفع التكامل الأفريقي في مجالات البترول والغاز

وزير البترول يبحث سبل دفع التكامل الأفريقي في مجالات البترول والغاز

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد