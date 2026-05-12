عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 مايو، ارتفاع نسبي بعد استقرار الذهب أمس الأثنين، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب اليوم، وسعر الجنيه الذهب ، وكذلك سعر الذهب عيار21 باعتباره الأكثر انتشاراً وشراءً.

سعر جرام الذهب عيار 21



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا، وتتراوح المصنعية بين 100 حتى 150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 7989 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 5991 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 55960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79940 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة 5 جرامات نحو 40339.30 جنيه

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248613 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 4714 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.