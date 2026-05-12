أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء 12 مايو، تحركات متوازنة مع استمرار التغيرات في الأعيرة المختلفة، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4666 جنيهًا، في حين جاءت باقي الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24: 7999 جنيهًا للجرام

عيار 21: 6995 جنيهًا للجرام

عيار 18: 5994 جنيهًا للجرام

عيار 14: 4666 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 55960 جنيهًا

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية للذهب، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس على زيادة الأسعار محليًا.

ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، الأمر الذي عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مع توقعات بمواصلة الصعود وربما استهداف مستويات تصل إلى 7500 جنيه للجرام خلال الفترة المقبلة حال استمرار التصعيد.

وأكدت مصادر في سوق الصاغة أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، مشيرة إلى أن أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار الساعة وفقًا لحركة البورصات العالمية وسعر الدولار محليًا.