سعر أكبر عيار ذهب يسجل 8017 جنيها في الصاغة اليوم السبت 9-5-2026

استقر أسعار أكبر أعيرة الذهب بأول تعاملات له صباح السبت 9-5-2026، ودون أي تغيير مسجل في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

ووصل آخر تحديث لسعر لأغلى عيار ذهبي وهو من سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

واستمر ثبات سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب لأغلب المتابعين داخل السوق المحلي.

تذبذب مسائي

وتعرض سعر جرام الذهب لهبوط طفيف في قيمته خلال تداولات أمس لم يتجاوز الـ15 جنيهاً.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 7015 جنيها.

سعر عيار 24

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4726 دولار للشراء و 4725 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمي

ودعمت التطورات الجيوسياسية أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

كما أن تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استمرار الهدنة وتحول التركيز نحو حماية الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تهدئة المخاوف مؤقتًا، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي.

وأظهر مؤشر الدولار الأمريكي DXY تراجع إلى 98.03 نقطة خلال تعاملات 7 مايو، مواصلًا انخفاضه بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، وهو ما دعم الذهب عالميًا عبر زيادة جاذبيته للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.