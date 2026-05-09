قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على متنها 20 شخصا ..القوات الأمريكية تستهدف 6 سفن تجارية وصيد إيرانية
سعر أكبر عيار ذهب يسجل 8017 جنيها في الصاغة اليوم السبت 9-5-2026
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 9-5-2026
جامعة القاهرة تنظم الملتقى الأول حول مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل قضية عبدالله الهاشم لإثارة فوضى وتحقيق مكاسب سياسية
أحكام الحج كاملة ومحظورات الإحرام للرجال والنساء.. اعرفها
موعد فصل الصيف 2026.. متى يبدأ رسميًا؟
أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟
OpenAI تطلق إضافة Codex لمتصفح Chrome بقدرات تتخطى البرمجة
تيك توك تدفع 400 مليون دولار لإدارة ترامب لهذا السبب
تورينو يفوز على ساسولو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي
أمريكا تعلن عن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان 14 و15مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أكبر عيار ذهب يسجل 8017 جنيها في الصاغة اليوم السبت 9-5-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر أسعار أكبر أعيرة الذهب بأول تعاملات له صباح السبت 9-5-2026، ودون أي تغيير مسجل في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

ووصل آخر تحديث لسعر لأغلى عيار ذهبي وهو من سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

واستمر ثبات سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب لأغلب المتابعين داخل السوق المحلي.

سعر الذهب

 

تذبذب مسائي

وتعرض سعر جرام الذهب لهبوط طفيف في قيمته خلال تداولات أمس لم يتجاوز الـ15 جنيهاً.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  7015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4726 دولار للشراء و 4725 دولار للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمي

 

ودعمت التطورات الجيوسياسية أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

كما أن تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استمرار الهدنة وتحول التركيز نحو حماية الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تهدئة المخاوف مؤقتًا، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي.

وأظهر  مؤشر الدولار الأمريكي DXY تراجع إلى 98.03 نقطة خلال تعاملات 7 مايو، مواصلًا انخفاضه بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، وهو ما دعم الذهب عالميًا عبر زيادة جاذبيته للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

سعر الذهب في مصر

 كما أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن. 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صلاح

فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

ترشيحاتنا

الدكتور محمد مختار جمعة

كيف نفهم قول الله "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة"؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب

القرآن الكريم

ما هو الصبر الجميل كما ورد في القرآن والسنة؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب

فعاليات المساجد المحورية

الأوقاف: استمرار فعاليات المساجد المحورية لدعم الانتشار الدعوي وتعزيز دور المسجد المجتمعي

بالصور

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد