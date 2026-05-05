عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية

علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم على انخفاضات مساء أمس الإثنين، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 6880 جنيها للبيع دون تغيير.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7865 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6880 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6830 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5895 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5855 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4585  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55,040  ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.640 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 244560 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.74 جنيه مقابل 53.77 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4544 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

