انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مايو، وذلك مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

ورغم أن هذا الانخفاض قد يبدو طفيفاً؛ إلا أنه أحدث فارقاً عند مقارنته ببداية الأسبوع أو بنهاية الأسبوع الماضي؛ حيث سجل عيار 21 (الأكثر انتشاراً) تراجعاً بنحو 9.62 جنيه عن يوم أمس، بينما وصل إجمالي الانخفاض إلى حوالي 35 جنيهاً تقريباً عما كان عليه في ختام تعاملات الجمعة الماضية.



أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في بداي التعاملات



ومع بداية تعاملات اليوم ووفقاً لآخر تحديث، فقد سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 79890 جنيها.



أما عيار 21، وهو الأكثر تداولاً، فقد سجل 6990 جنيهاً.

وفيما يخص عيار 18، فقد وصل سعره إلى 5991 جنيهاً.

بينما سجل عيار 14 سعر 4660 جنيها.

الجنيه الذهب



وفي سوق العملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات، عيار 21) 55923 جنيها، ليستقر اليوم دون ال، 56 ألف جنيهه.

أما بالنسبة للأونصة، فقد سجلت أونصة الذهب عيار 24 قيمة 248485 جنيها، بينما سجلت أونصة الذهب عيار 21 قيمة 217425 جنيها.



ووفقاً لختام اليوم؛ فقد أنهى الذهب تعاملاته اليوم عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغت قيمة الانخفاض منذ بداية الأسبوع (يوم السبت الماضي) حوالي 14.87 جنيه لعيار 21.