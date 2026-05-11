تراجع جديد يضرب المعدن الأصفر.. الجنيه الذهب يخسر 119 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 11 مايو 2026، موجة تراجع جديدة داخل محال الصاغة والأسواق المحلية، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي، وسط حالة ترقب واسعة من المواطنين والمستثمرين بعد انخفاضات متتالية طالت مختلف الأعيرة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وفقد الجنيه الذهب اليوم نحو 119 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات خلال 72 ساعة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7989 جنيهًا، بعدما كان يسجل 8029 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، ليفقد نحو 40 جنيهًا خلال أيام قليلة، فيما انخفض عيار 18 إلى 5992 جنيهًا بعد أن تجاوز 6021 جنيهًا في نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7989 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22: 7323 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 6990 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5992 جنيهًا