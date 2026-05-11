الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع جديد يضرب المعدن الأصفر.. الجنيه الذهب يخسر 119 جنيهًا

سعر عيار ٢١ اليوم في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 11 مايو 2026، موجة تراجع جديدة داخل محال الصاغة والأسواق المحلية، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي، وسط حالة ترقب واسعة من المواطنين والمستثمرين بعد انخفاضات متتالية طالت مختلف الأعيرة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

وفقد الجنيه الذهب اليوم نحو 119 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات خلال 72 ساعة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7989 جنيهًا، بعدما كان يسجل 8029 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، ليفقد نحو 40 جنيهًا خلال أيام قليلة، فيما انخفض عيار 18 إلى 5992 جنيهًا بعد أن تجاوز 6021 جنيهًا في نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 7989 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 22: 7323 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 21: 6990 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 18: 5992 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 14: 4660 جنيهًا
  • سعر أوقية الذهب عيار 24: 248486 جنيهًا
  • سعر الجنيه الذهب: 55923 جنيهًا
