دون الـ 56 ألف.. انخفاض ملحوظ في سعر جنيه الذهب اليوم

بدأت أسواق الصاغة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين 11 مايو 2026 على تراجع واضح في سعر الجنيه الذهب، والذي يعد الملاذ الاستثماري المفضل لدى شريحة كبيرة من المصريين.

يأتي هذا الهبوط مع بداية الأسبوع الجديد ليعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب، حيث فقد الجنيه الذهب جزءاً من مكاسبه التي حققها خلال الأيام الماضية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي

حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين حوالي 55762.00 جنيه، ليشهد تراجعاً عن يوم أمس الأحد 10 مايو والذي سجل فيه الجنيه الذهب 56000.00 جنيه.

كما سجل في تعاملات يوم السبت 9 مايو حوالي 56042.00 جنيه.

وبمقارنة سعر الجنيه الذهب اليوم مع ذروة أسعار الجنيه يوم الجمعة 8 مايو التي بلغت 56120.00 جنيه، نجد أن الجنيه الذهب سجل هبوطاً إجمالياً يقدر بنحو 358 جنيهاً منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى مطلع تعاملات اليوم الاثنين، رغم أنه لا يزال مرتفعاً عن مستويات الأربعاء 6 مايو التي سجل فيها 55678.00 جنيه.



أسعار أعيرة الذهب اليوم وفقاً لآخر التحديثات



وفي السياق ذاته، وانعكاساً للتراجع الذي شهده الجنيه الذهب، سجلت باقي أعيرة الذهب في مصر انخفاضاً جماعياً في الأسواق اليوم الاثنين 11 مايو 2026 وفقاً لآخر التحديثات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

استهل الذهب عيار 24، وهو العيار الأكثر نقاءً والمستخدم في السبائك، تعاملاته عند مستوى 7966.00 جنيه، متراجعاً عن مستوى 8000.00 جنيه الذي سجله بالأمس.

كما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً وتداولاً في محلات الصاغة المصرية، نحو 6970.25 جنيه اليوم، بعد أن كان قد استقر عند 7000.00 جنيه في تعاملات الأحد.

أما الذهب عيار 18، والذي يحظى بإقبال كبير في شراء المشغولات الذهبية، فقد سجل اليوم 5974.50 جنيه.