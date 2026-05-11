الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات  اليوم الإثنين 11 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب اليوم الإثنين 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8000 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7945جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7000جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6950 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6000  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5955 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4665  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4635 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.600 ألف جنيه.
سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 248830 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247050 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.18 جنيه مقابل 52.77 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4678 دولارا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم.

وقالوا إن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

