قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس.. تحذير عاجل للطلاب
موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 مايو
بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي اليوم.. والتعليم تكشف شروط النجاح
بدءاً من اليوم.. روسيا والسعودية تفتحان الأبواب للسياح دون تأشيرات
قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
مقـ.تل جندي إسرائيلي خلال مواجهات في جنوب لبنان
سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 11-5-2026 في مصر
سعر ومواصفات أي كار V27 موديل 2026 في السعودية
بشرى للمواطنين.. الزراعة: فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد مجانا
تحالف دولي جديد لحماية الملاحة.. 40 دولة تبحث تأمين مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

أغلقت أسعار الذهب مساء أمس الأحد، على استقرار لجميع الأعيرة الذهبية وبالتزامن من عطلة البورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 11 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر أعيرة الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8010 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7010جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6970 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4600  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4645 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56080  ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.750 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249185 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247760 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.84 جنيه مقابل 52.77 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4715.4 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

أسعار الذهب سعر أعيرة الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

ترامب

ترامب يتوعد إيران بهذا الأمر

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية

نواب: التحول للسيارات الكهربائية خطوة لإعادة تشكيل منظومة النقل وترشيد الإنفاق

السيارات الكهربائية

برلماني: التحول للسيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتحديث منظومة النقل

السيارات الكهربائية

برلماني: التحول للسيارات الكهربائية فرصة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الضغط على الدولار

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد