قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي
قلق ياباني من إصابة ميتوما قبل كأس العالم
قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بريست في الدوري الفرنسي
مدبولي يوجه بتأمين الاعتمادات المالية لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء
رئيس وزراء قطر: لا بد من تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بالمنطقة
دعاء يوم عرفة.. تعرف على أفضل ما يقول الحجاج والمسلمين
الزراعة تكشف عن إجراءات عاجلة للتأكد من سلامة الأضاحي المطروحة للبيع
ماكرون يوثق زيارته للإسكندرية بفيديو على إكس ويقول: شكرا
وفاة المخرج والمنتج هيثم عثمان
الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24
إنهاء الحرب.. طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان
تحرك جديد من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تقرير رسمي إلى كاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف.. زيادة أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استهل الذهب تعاملاته المسائية بارتفاع طفيف بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن نحو 7010 جنيها مقابل 6995 جنيها للبيع في بداية التعاملات اليوم.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 10 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر أعيرة الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8010 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7010جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6970 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4600  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4645 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب في الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56080  ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.750 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249185 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247760 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4715.4 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

سعر أعيرة الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

هاجر احمد

شاهد.. إطلالة هاجر أحمد في عيد ميلاد ابنتها تثير ضجة بالسوشيال ميديا

البرقوق

خلي بالك.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البرقوق

هانتا

القوارض السبب الرئيسي.. نصائح مهمة للوقاية من فيروس هانتا

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد