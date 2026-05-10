تراجع جديد.. الذهب ينخفض 10 جنيهات في منتصف تعاملات الأحد

استمر تراجع سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات صباح اليوم الأحد 10-5-2026 على مستوي محلات الصاغة.

وهوى سعر الذهب مقدار 10 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية علي مستوى الصاغة.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6995 جنيها

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7994 جنيها للشراء و 7931 جنيها للبيع.

وسجل سعر عيار 22 نحو 7328 جنيها للشراء و7270 جنيها للبيع .

وصل سعر عيار 21 الأعلى انتشاراً 6995 جنيها للشراء و 6940 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5995 جنيها للشراء و 5948 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.96 ألف جنيه للشراء و55.25 ألف جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب 4716 دولار للشراء و4715 دولار للبيع.