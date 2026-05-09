سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2026، وسط ترقب من المتعاملين بعد موجة من التذبذب المحدود شهدتها الأسعار خلال تداولات أمس.

وأكدت آخر تحديثات أسعار الذهب ثبات مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، بالتزامن مع استمرار التحركات المحدودة للمعدن الأصفر عالميًا، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

• سجل سعر عيار 24 نحو 8017 جنيهًا للشراء و7994 جنيهًا للبيع.

• بلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيهًا للشراء و7328 جنيهًا للبيع.

• وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7015 جنيهًا للشراء و6995 جنيهًا للبيع.

• سجل سعر عيار 18 نحو 6012 جنيهًا للشراء و5995 جنيهًا للبيع.

• بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و55.96 ألف جنيه للبيع.

• سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4726 دولارًا للشراء و4725 دولارًا للبيع.

تذبذب محدود في السوق المحلي

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس تراجعًا طفيفًا لم يتجاوز 15 جنيهًا للجرام، قبل أن تعود للاستقرار مع بداية تعاملات اليوم، في ظل حالة من الحذر والترقب داخل السوق المحلي.

الدولار والتوترات الجيوسياسية يدعمان الذهب

وعلى المستوى العالمي، استفاد الذهب من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى مستوى 98.03 نقطة خلال تعاملات 7 مايو، ليستمر في تسجيل انخفاض بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

كما دعمت التطورات الجيوسياسية أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية وتراجع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب انخفاض أسعار النفط والدولار الأمريكي.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية الأمريكية

وأظهر التصويت داخل لجنة السياسة النقدية الأمريكية انقسامًا بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من نوعه منذ عام 1992، ما يعكس تباين الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كما ارتفع معدل التضخم الأمريكي إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم وملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.

وساهم ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، ما دعم الطلب على الذهب في الأسواق الدولية.