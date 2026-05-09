عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بدأت أسعار الدواجن تعود للانخفاض التدريجي بعد ارتفاعات متتالية فى سعر الكيلو بالمزرعة ، وذلك بسبب الاستقرار والوفرة في الإنتاج المحلي 

أسعار الدواجن اليوم

عاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   88 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  90 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 100 جنيه، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 75 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 89 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 104 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيه وتصل للمستهلك 113 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

قطاع الثروة الداجنة 

ومن جانبه ، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن قطاع الثروة الداجنة في مصر يشهد حالة من الاستقرار والوفرة في الإنتاج ، نافيًا ما يتردد حول وجود أزمات في توفر الأعلاف أو زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الراهن.

وحول تطور تكلفة الإنتاج، أوضح "السيد"، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أسعار الأعلاف شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الست الماضية؛ حيث استقر سعر طن العلف حاليًا ما بين 22 و24 ألف جنيه، وهو رقم يقل كثيرًا عما سُجل في سنوات الذروة والأزمات السابقة حين تجاوز الطن حاجز الـ 35 ألف جنيه نتيجة تحديات تدبير العملة.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، التفاوت السعري مقارنة بعام 2020، حين كان الطن يتراوح بين 13 و15 ألف جنيه، إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلًا عن الزيادات التي طرأت على أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية التي وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى نحو 300%.

وطمأن المواطنين بأن الإنتاج الداجني المصري في أقوى حالاته، مؤكدًا على وجود فائض يومي ضخم، مما سمح لمصر بفتح أسواق تصديرية جديدة وشحن دفعات إلى دول مثل قطر والكويت، مع استمرار المفاوضات الجارية للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

