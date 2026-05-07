قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
الإخوان والقاعدة وداعش.. واشنطن تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب
أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة
فرج عامر: لو الدوري مش للأهلي أتمناه للزمالك وليس بيراميدز
استقرار نسبي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 مايو 2026
ظاهرة جوية وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الحماية المدنية تخمد نيران حريق هائل بمصنع قطن في الغربية.. صور
دعاء الرزق في جوف الليل قبل الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة لتيسير حياتك
مسؤولون أمريكيون: نتوقع رد إيران في غضون 48 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. وهذا موعد التراجع

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

أسعار الدواجن تشهد ارتفاعات متتالية على مدار شهر تقريبا، حيث تجاوز سعر الدواجن البيضاء مستوى الـ 90 جنيها، ولكن تشير التوقعات إلى أن اسعار الدواجن ستشهد تراجع خلال الفترة القادمة مع وفرة المعروض وتراجع الطلب مع اقتراب عيد الاضحي 2026.

وصعدت أسعار الدواجن في شهر واحد بنحو 24 جنيها، حيث شهدت أسعار الدواجن في الأسواق ارتفاعات متتالية.

 وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت للـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، قم 95 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 24 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 95 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 105 و110  جنيهات وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا:
 

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 95 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 101جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 105 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين110 و115 جنيها.

سعر البانيه: بين 240 و260 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60  و70جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن سعر الدواجن أسعار الفراخ سعر الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

وزير الصحة

مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

عدم قبول الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا

النقض

النقض: إلغاء بطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بالشرقية

المتهمة

دنيا فؤاد بعد ضبطها: نشرت فيديو لجمع التبرعات من الناس وكنت فاكرة عندي سرطان

بالصور

بخصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور

بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

فورد فوكس
فورد فوكس
فورد فوكس

ليس مجرد إرهاق.. 8 علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

علامات صامتة لمرض السكري عند النساء
علامات صامتة لمرض السكري عند النساء
علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

جيلي جالاكسي
جيلي جالاكسي
جيلي جالاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد