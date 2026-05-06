جهز فلوسك بسرعة .. موعد سداد الأقساط ربع السنوية لشقق “سكن لكل المصريين 7”

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، استقبال سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا وداخل أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا.

وذلك ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”.



مكان سداد الأقساط

وأوضح الصندوق أن سداد الأقساط يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة، مع إتاحة فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة.

عقوبات تأخير سداد الأقساط

وأكد أنه في حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة سيتم تطبيق غرامة تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة.

الدفعات الربع سنوية سكن لكل المصريين 7



وأشار إلى أن عدد الدفعات ربع السنوية يبلغ 12 دفعة يتم سدادها كل 3 أشهر، لافتًا إلى أنه في حال عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون السداد حتى نهاية مدتها، سيتم اعتبار ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص وإيقاف التعامل على الطلب، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

