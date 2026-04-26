شقق الإسكان الجديدة 2026.. الأسعار وطريقة الحجز خطوة بخطوة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026، وفي إطار ذلك يجري صندوق الاسكان الاجتماعي حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات، تمهيدًا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية، ومن بينها قيمة الدعم النقدي، على أن يتم الإعلان عن موعد الطرح والتفاصيل كاملة فور الانتهاء من تلك الدراسات.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

موعد حجز وحدات الاسكان الاجتماعي 2026

من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.

وكانت قد اوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد «سكن لكل المصريين 9» خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة به.

ويشمل الطرح الجديد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم.

وقال مي عبدالحميد إلى أن تحديد موعد الطرح يتم وفق أساليب علمية حيث يتم إجراء دراسة لاختيار التوقيت الأنسب للإعلان عن الطرح الجديد.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

إدخال البيانات الشخصية بدقة

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل)

تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة

أسعار شقق الإسكان الجديدة 2026

لكن تشير التوقعات إلى أن الطرح الجديد 2026، سيكون متقارب مع أسعار الطرح السابق

تسليم 36 شهرا بين 850 ألف جنيه وحتى 900 ألف جنيه.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمنخفضي الدخل ما بين 75 إلى 90 متر.

تتراوح مساحات شقق متوسطي الدخل ما بين 100 إلى 120 متر.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل العمر عن 21 عامًا

التقديم في محافظة محل السكن أو العمل

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا

الأوراق المطلوبة

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي

شهادة إثبات الدخل

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز



