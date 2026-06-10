مجموعة البنك الدولي تشيد بمشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر

أشادت مجموعة البنك الدولي بمشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر، والذي ساهم في تطوير قطاعات رئيسية على امتداد خط الإسكندرية–القاهرة–نجع حمادي، بما يتيح ربطًا أفضل بين المواطنين وفرص العمل والتدريب والأسواق، إلى جانب خفض تكاليف النقل.

تخفيف حدة ازدحام الخطوط وخفض استهلاك الوقود

وتؤكد المجموعة أن المشروع يساهم في تخفيف حدة ازدحام الخطوط، وخفض استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين البنية التحتية وإحداث تغيير مؤسسي مستدام في أسلوب العمل والتشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقد ساهم الانتقال من أنظمة الإشارات الميكانيكية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية حديثة في جعل الرحلات أكثر سلاسة وموثوقية.