فرص عمل لذوي الهمم.. قرارات محافظ الإسكندرية خلال لقاء جماهيري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لقاءً جماهيريًا بديوان عام حي المنتزه أول، لبحث شكاوى وطلبات المواطنين من حيّي المنتزه أول والمنتزه ثان، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النواب هشام الرحماني، وأشرف سردينة، ورمضان بطيئة، وعبير عيسوي، ورانيا الشيمي، إلى جانب الدكتور وليد مرسي رئيس حي المنتزه أول، والمهندسة دعاء عبد الرازق رئيس حي المنتزه ثان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد اللقاء فحص ومناقشة 30 شكوى وطلبًا مقدمة من المواطنين، تنوعت بين الملفات الخدمية والاجتماعية والمعيشية، حيث وجه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وفي استجابة مباشرة لعدد من الطلبات، وجه محافظ الإسكندرية بتوفير فرص عمل لعدد من ذوي الهمم ومحدودي الدخل من مقدمي الشكاوى، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا.

كما وجه المحافظ بتخصيص باكيات بسوق 30 بديلًا عن الأكشاك المخالفة التي تمثل مظاهر عشوائية، ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق الحضارية، ودعم الباعة، وتوفير أماكن منظمة لممارسة الأنشطة التجارية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ ضرورة سرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية لدراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تم عرضها خلال اللقاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وشدد أيمن عطية على جميع القيادات التنفيذية بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات، والقضاء على أي مظاهر للبيروقراطية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لنهج المحافظة القائم على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.