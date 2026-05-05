19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل

تطرح وزارة الإسكان، وحدات سكنية جديدة لـ محدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذلك في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عامًا.

ويشمل الطرح نحو ١٩ ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدان.

وتقدم الدولة في هذا الطرح تسهيلات جيدة، حيث سيتم طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة مدة السداد تصل إلى 20 سنة.

ويتراوح سعر ثمن الوحدة بين مليون و250 ألفا إلى مليون و350 ألف جنيه بالاضافة إلى 5% وديعة صيانة. يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري .

تفاصيل أسعار الوحدات السكنية

الحد الاقصى لبيع الوحدة السكنية بدون أسانسير مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافا إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لاترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.

الحد الاقصى لبيع الحدة السكنية بالأسانسير مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافا إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا ترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعي 2026



نظام سداد قيمة الوحدات السكنية



سيتم طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة مدة السداد تصل إلى 20 سنة

ويكون التعاقد يتم بنظام ثلاثي بين (المطور – جهة التمويل – العميل)

وعن الدعم النقدي من الدولة يتم تحديده حسب دخل المواطن.





أسعار الوحدات السكنية

أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة 2% عن كل زيادة في أسعار (الحديد+ الأسمنت) بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ أول قرار وزاري على أن يكون حدود نسبة 10% في حالة زيادة أسعار (الحديد+ الأسمنت) بنسبة 50% .

سداد الوحدات السكنية

يكون الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز+ دفعات ربع سنوية) بنسبة 30% من ثمن البيع ويمكن استكماله إلى نسبه 50% من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدد المتبقى للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل .



يقوم الصندوق بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئيا من جانب الصندوق للمطور لاستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل، والذي يتضمن قيام العميل باستكمال مبلغ الدفعه المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدني من سعر الوحدة من خلال سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية أثناء فترة تنفيذ الوحدات، وكذلك بيانات العملاء المرفوضين لتوجيههم لسحب مبلغ جدية الحجز.



يقوم الصندوق فور جاهزية تنفيذ الوحدات بإعادة ارسال ملفات العملاء المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني لجهات التمويل لتحديث الاستعلام الائتماني وعقب ذلك يتم ارسالها للمطور لتخصيص الوحدات السكنية واستكمال إجراءات التوقيع على عقد البيع الايتدائي الثلاثي (مطور - عميل - جهة التمويل) وفقا للنموذج المعتمد من الصندوق مع ضرورة موافاته بنسخة ليقوم بالاحتفاظ بها وتسجيلها بقواعد البيانات لديه.

يقوم الصندوق بسداد قيمة الدعم النقدي المحدد لكل عميل فور منح التمويل وموافاة الصندوق بنسخة من أصل عقد البيع الثلاثي من جانبي جهة التمويل، وذلك لصالح المطور كجزء من ثمن الوحدة أو إرساله لجهة التمويل لتقوم بسداده مضافا إلى مبلغ التمويل لصالح المطور.

في حالة عدم التزام المطور بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين في المواعيد المقررة وعدم وجود ظرف قهري يتم خصم نسبة 3% من إجمالي سعر بيع الوحدات السكنية عن كل سنة تأخير .





شروط استحقاق الحصول على الوحدات السكنية



يشترط في المتقدم:

أن يكون من محدودي الدخل

عدم امتلاك وحدة سكنية مسبقًا

عدم الاستفادة من مبادرات سابقة

اجتياز الاستعلام الميداني

اجتياز الاستعلام الائتماني.



التزامات المطور



تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا

الالتزام بالبيع وفق شروط صندوق الإسكان الاجتماعي

تسجيل العقود لدى الصندوق.



في حالة التأخير: خصم 3% من قيمة الوحدة عن كل سنة تأخير.



ضوابط استخدام الوحدة السكنية



الوحدة مخصصة للسكن فقط

لا يجوز: بيعها أو تأجيرها تغيير نشاطها إلا بعد مرور 7 سنوات وبموافقة رسمية.



آلية التقديم على الوحدات السكنية



الإعلان عن الحجز يتم بعد موافقة صندوق الإسكان

تقديم الطلب بالمستندات المطلوبة

مراجعة الطلبات وفرزها

إعلان المقبولين مبدئيًا

استكمال التعاقد وسداد المقدم

التخصيص النهائي بعد الاستعلام.

