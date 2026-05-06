اقتصاد

لماذا لم يرتفع الذهب في مصر بنفس مستوى العالمي؟.. توضيح مهم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بنحو 137 دولار دفعه واحدة اليوم وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بفعل ضعف الدولار الأمريكي.

وفي مصر لم يتجاوز الارتفاع حدود الـ 100 جنيه وذلك نتيجة تراجع دولار الصاغة بعد هبوط سعر صرف الدولار في ابنوك بنحو 105 قرشا اليوم.

وارتفع السعر الذهب عالميا إلى 4681 مقارنة بـ 4544 دولار للأوقية بارتفاع بلع نحو 137 دولارا.

كما ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء وسجل سعر الذهب عيار 21 الان 6970 مقارنة بـ 6880 أمس الثلاثاء مرتفعا بنحو 90 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 6-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4681 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5974 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6970 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7966 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.760  ألف جنيه.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

