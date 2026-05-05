الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

آية الجارحي

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 3 جنيهات خلال الاسبوعين الماضيين، حيث صعد سعر الدولار من 51.74 يوم 21 ابريل الماضي، ووصل إلى 53.75 جنيها الان.

واصلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعا جديدا بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر مقتربا من مستوى الـ 54 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في بنك نكست 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.71 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في بنك مصر 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف التحد  53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول  53.66 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  53.63 جنيه للشراء و53,73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

